Geldspritze für einen guten Zweck: Die DAK-Gesundheit in Landau unterstützt die Arbeit der Selbsthilfegruppe Freundeskreis Blaues Kreuz in Landau mit 1380 Euro. Mit der Förderung der Krankenkasse möchte die Selbsthilfegruppe ihr erfolgreiches Projekt „Blaue Huddel“ Präventionsarbeit auf Weinfesten und in Schulen fortführen, wie Rainer Hehl vom Freundeskreis Blaues Kreuz informiert. Einer Studie zufolge sehen rund 90 Prozent der Deutschen Selbsthilfegruppen als sinnvolle Ergänzung zur ärztlichen Behandlung, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die DAK ist laut Melanie Foos, Chefin der DAK-Gesundheit in Landau, die Förderung der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe mehr als nur eine gesetzliche Aufgabe. Gerade für Betroffene mit seltenen oder sehr langwierigen Erkrankungen sei es schwierig, verständnisvolle Gesprächspartner außerhalb der Familie zu finden. Deshalb informiere die Krankenkasse über regionale Angebote.

