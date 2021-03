In der Verbandsgemeinde Rülzheim ist ein weiterer Mensch nach einer Coronainfektion gestorben. Das hat die Kreisverwaltung Germersheim am Freitag mitgeteilt. Nach ihren Angaben sind von Donnerstag auf Freitag zudem 27 Neuinfektionen nachgewiesen worden.

Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau gab es 25 neue Infektionen. Neu betroffen sind folgende Einrichtungen: In der Grundschule Herxheim wurden eine Betreuungsperson und ein Kind positiv getestet. In der Pro-Seniore-Residenz Bad Bergzabern wurde das Virus bei zwei Mitarbeitern nachgewiesen, die jedoch keinen direkten Kontakt zu Bewohnern hatten. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen noch an.