Rund 600 Menschen haben am Montagabend an fünf unangemeldeten Versammlungen im Bereich Landau/Südliche Weinstraße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen teilgenommen. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen mitteilt, zogen in Annweiler und Edenkoben je 40 Personen durch die Straßen, in Bad Bergzabern 200, in Herxheim 50 und in Landau waren es 260 Personen.

Gegen einen Teilnehmer in Bad Bergzabern wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Leitung einer nicht angemeldeten Versammlung eingeleitet. Die überwiegende Anzahl der Teilnehmer habe sich an die Regelungen der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung gehalten, teilt das Polizeipräsidium weiter mit.