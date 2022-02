1027 – so viele Neuinfizierte mit dem Coronavirus melden die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim seit Freitag. Es sind 160 neue Fälle in Landau, 292 im Kreis SÜW und 575 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesuntersuchungsamt in Landau bei 604,0, im Kreis Südliche Weinstraße bei 515,4 und im Kreis Germersheim bei 1506,1.