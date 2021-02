Bis zur Landtagswahl am Sonntag, 14. März, ist es noch etwas Zeit. Doch wer sich schon entschieden hat und die Wahl für sich abhaken will, kann schon Briefwahl beantragen. Das geht mit einem Antrag, der sich in der Wahlbenachrichtigung befindet. Diese Briefe sollen spätestens bis zum 21. Februar zugestellt werden. Man kann die Briefwahl aber auch jetzt schon online über die Homepage der Stadtverwaltung unter www.landau.de/wahlen beantragen, oder

per Fax an 06341 131109 oder per E-Mail an wahlen@landau.de. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen. Die Beantragung von Briefwahlunterlagen per Telefon ist nicht möglich. Bei der Beantragung müssen der Familienname, die Vornamen, das Geburtsdatum, die vollständige Wohnanschrift und – nach Möglichkeit – die Wählerverzeichnis- sowie die Wahlbezirksnummer aus der Wahlbenachrichtigung angegeben werden. Die Briefwahlunterlagen werden grundsätzlich an die Wohnanschrift übersandt. Sofern die Briefwahlunterlagen an eine andere, abweichende Adresse geschickt werden sollen, wird gebeten, diese abweichende Anschrift genau anzugeben. Schlagwörter Landau Landtagswahl 2021