Die Stadtverwaltung Landau prüft, ob der Birnbach zwischen Wollmesheim und dem Südpark renaturiert werden kann. Diesen Antrag der Grünen ist der Stadtrat einstimmig gefolgt. Der Bachbereich am Ebenberg war bereits für die Landesgartenschau renaturiert worden. Die Grünen verfolgen mit ihrem Antrag aber nicht nur das Ziel der ökologischen Aufwertung, sondern haben auch darauf hingewiesen, dass der Bach bei Starkregen innerhalb von nur einer Stunde von vollkommener Trockenheit auf Hochwasserstärke anschwellen kann. Zur Klimafolgenanpassung und zum Hochwasserschutz der Wollmesheimer sei eine Renaturierung geboten.

Das Projekt passt zum Vorhaben der Stadt, im Zuge des Modellprojekts Kommune der Zukunft die Stadtdörfer mit Grünzügen besser an die Innenstadt anzubinden. In Wollmesheim hatte zudem bereits eine Kommune-der-Zukunft-Arbeitsgruppe vorgeschlagen, den in einer Betonrinne im Wiesental verlaufenden Birnbach zu renaturieren.