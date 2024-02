Der Bio-Hof Renner hat auf seinem Acker in Böbingen wieder mehr als 40 Gärten unterschiedlicher Größen angelegt, welche er für die neue Pflanzsaison vermietet. Gedacht ist das Angebot für Menschen, die etwas anbauen möchten, aber keinen eigenen Garten besitzen beziehungsweise keine Erfahrung im Gärtnern haben. Landwirt Dieter Renner wird nicht nur die nötigen Gerätschaften zur Verfügung stellen, sondern auch Sprechstunden anbieten. Das Angebot stellt er zum dritten Mal in Folge mit dem Unternehmen Meine Ernte auf die Beine, das bundesweit mit Landwirten kooperiert, um Selbstversorgung möglich zu machen. Nutzer können dann von April bis Oktober frisches Gemüse anbauen. Die Mietgärten in Böbingen bieten eine Vielfalt von über 22 Pflanzenarten – von Ackerbohnen bis Zucchini – inklusive eines Blumenstreifens für Bestäuberinsekten. Zusätzlich gibt es Platz für eigene Bepflanzungswünsche. Die Gärten sind 45 beziehungsweise 90 Quadratmeter groß und kosten 259 oder 479 Euro.