Ein 22-jähriger Audi-Fahrer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Billigheim-Ingenheim im Alkoholrausch die Orientierung verloren. Er ist nämlich, so berichtet es die Polizei, mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Aufgeflogen ist die Sache, weil ein Zeuge im Bereich der Hauptstraße einen Unfallwagen entdeckt und der Polizei gemeldet hatte. Die Beamten machten die Ursache für den Crash schnell aus und baten den jungen Mann zum Alkoholtest. Ergebnis: 1,6 Promille. Den Führerschein ist er damit erst einmal los, das Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ist eingeleitet.