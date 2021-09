Dominik Bergmann ist neuer Regionalgeschäftsführer der Barmer-Krankenkasse in Landau, Ostbahnstraße 13. Von hier aus betreut der 29-Jährige mit seinem siebenköpfigen Team rund 20.000 Versicherte in Landau sowie Teilen der Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim. Die Barmer ist schon seit 69 Jahren mit einer Geschäftsstelle in Landau vertreten.

Bergmann leitet seit 2018 als Regionalgeschäftsführer die Geschäftsstelle der Krankenkasse in Neustadt. Er behält diese Aufgabe neben seiner neuen Tätigkeit in Landau bei. Geöffnet ist die Geschäftsstelle in Landau montags bis mittwochs von 9 bis 17 Uhr, donnerstags von 9 bis 19 Uhr und freitags von 9 bis 15 Uhr.