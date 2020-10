Der Tanzsport-Club Landau hat seinen 51. „Ball der Saison“ abgesagt, will aber nicht ganz darauf verzichten. Es soll ihn deshalb virtuell auf der Homepage geben, als „kurzweiligen Abend mit diversen Beiträgen und Highlights in Form von Bildern und Videos“. Gezeigt werden soll hochklassiges Tanzen. Damit der Ball auch Gäste und Gesichter hat, bittet der TSC virtuelle Ballgäste um die Einsendung eines Bildes, welches die Gäste in ihrem Ball-Outfit zeigt, oder aber auf dem schönsten Bild aus den vergangenen 51 Jahren. Die Bilder werden auf der Homepage des TSC präsentiert. Einsendungen sind bis zum 25. November per E-Mail an cdo-paul@t-online.de oder über die Homepage möglich. Der eigentlichen Ballabend ist am Samstag, 28. November. Weitere Infos gibt es unter www.TSC-Landau.de. rhp