Finanzielle Probleme hin, fehlende Helfer her – in Bad Bergzabern wird auch 2023 das Kurparkfest gefeiert, und zwar am 16. und 17 Juni. Das bestätigte Stadtbürgermeister Hermann Augspurger (FWG) am Donnerstagabend im Stadtrat, nachdem sich tags zuvor Vereine und Stadtspitze zu diesem Thema beraten hatten. „Es war ein sehr konstruktives Treffen“, sagte Augspurger. Zwar könnten sich die Vereine nicht in erhofftem Umfang beteiligen. Die dadurch entstehenden Lücken im Angebot würden aber durch örtliche Gastronomen gestopft, erklärte der Bürgermeister. „An diesen Ständen stellen Vereine dann das Personal und bekommen dafür eine Spende von den Betreibern.“ Auch das Programm für die beiden Festtage steht laut Augspurger. Vorgesehen ist etwa, dass der Samstagvormittag den Kindern gehören soll und erst ab 17 Uhr Eintritt verlangt wird. Zuletzt war fraglich, ob auch in diesem Jahr ein Kurparkfest gefeiert wird, unter anderem deshalb, weil es der finanziell arg gebeutelten Kurstadt einen Verlust im mindestens vierstelligen Bereich beschert.