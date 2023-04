Seit vielen Jahren hat das Kurparkfest seinen festen Platz in Bad Bergzaberns Veranstaltungskalender. Ob das auch in Zukunft der Fall der sein wird, steht infrage. Das Fest könnte den Finanzproblemen der Stadt zum Opfer fallen, wie im Stadtrat deutlich wurde. Diskutiert wurde über einen Grundsatzbeschluss dazu, ob es ein Kurparkfest 2023 und darüber hinaus geben soll oder nicht. Fakt ist: Die Veranstaltung beschert der Stadt einen Verlust im mindestens vierstelligen Bereich, im Etat für 2023 sind 15.000 Euro dafür eingestellt. „Von meinen Vorgängern wurde das Defizit damit gerechtfertigt, dass das Fest ein Dankeschön an die Bürger sei“, sagte Stadtbürgermeister Hermann Augspurger (FWG). In Sachen Festabsage machte er deutlich: „Ich bin da schmerzfrei.“ Ganz so drastisch, aber dennoch in die ähnliche Richtung argumentierte SPD-Fraktionschef Martin Körner. „Es ist nicht verantwortbar, so viel Geld zu verbrennen“, sagte er. Ein endgültiges Aus für das Kurparkfest möchte er jedoch nicht, man müsse aber grundsätzlich über die Art der Feste reden. Das sieht auch CDU-Mann Jürgen Gründer so, der auf jeden Fall für eine Fortsetzung des Kurparkfestes plädiert. Es sei jedoch eine Frage des Konzeptes. Darüber soll nun Mitte April mit den Vereinen der Stadt gesprochen werden, wie Augspurger ankündigte, nachdem die Räte grundsätzlich pro Kurparkfest votierten.