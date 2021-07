Die Autofahrt einer 17-Jährige und ihres 19-jährigen Beifahrers am Freitagabend ist mit zwei Strafanzeigen bei Waldhambach zu Ende gegangen. Wie die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Höhe des Steinbruchs feststellte, besaß die junge Frau keinen Führerschein. Der junge Mann konnte sich auch nicht ans Steuer setzen, weil er 0,24 Promille intus hatte. Da er sich in der Probezeit befindet, darf er gar kein Alkohol vorher getrunken haben. Die 17-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, auch der Beifahrer hat sich strafbar gemacht, weil er ihr den Wagen überlassen hatte.