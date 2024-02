Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Landau gibt es nicht nur in der Pfalz und an der Isar. Landau – das ist auch der alte Name für eine Ansiedlung in der Ukraine, die nahe Odessa zwischen dem dortigen Speyer und Karlsruhe liegt. Wie ist das zu erklären? Hannes Kopf, der im pfälzischen Landau lebt, weiß mehr darüber.

Seit mehr als 25 Jahren ist Hannes Kopf dem ukrainischen Landau auf der Spur. Alles hat 1998 begonnen, in einer Zeit, als noch kein Krieg tobte in dem osteuropäischen Staat. Als junger