Ein mit Bauzäunen eingegrenztes Carree, Lastwagen, die Erdaushub anliefern und ein Bagger, der das Material zu einer hohen Halde auftürmt: Im Osten Landaus tut sich etwas im künftigen Gewerbegebiet D12 an der Autobahn. Nicht weit von den beiden Bauernhöfen entfernt wird im Auftrag der Stadt eine vorübergehende Erddeponie angelegt. Das Material stammt aus dem Neubaugebiet in Arzheim, das derzeit erschlossen und wo unter anderem ein Regenrückhaltebecken gebaut wird. Der Boden wird für die später notwendige Auffüllung im D12 aufgehoben. Wie berichtet, ist die Entwässerung dort schwierig. Zum einen müssen große Versickerungsmulden für Niederschläge angelegt werden, zum anderen muss das Gelände teilweise aufgefüllt werden, damit ein Überlauf in den Birnbach geschaffen werden kann. Bisher liegt ein Großteil des künftigen Gewerbegebietes niedriger als der Birnbach im Norden. Außerdem sind erhebliche Aufschüttungen für die Straßen des Gewerbegebietes nötig.