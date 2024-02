Die „Zootier des Jahres“-Kampagne wirft den Fokus auf stark gefährdete Tierarten, die nicht so bekannt sind. In diesem Jahr geht es auch im Landauer Zoo um Geckos.

„Mit der erneuten Unterstützung der Kampagne zu Zootier des Jahres wollen wir 2024 zusammen mit den Kampagnenpartnern und der Zoogemeinschaft Lobbyarbeit für gefährdete Geckos betreiben und gezielt konkrete Artenschutzprojekte vor Ort unterstützen“, sagt Landaus Zoodirektor Jens-Ove Heckel. Mit den Kampagnengeldern werden verstärkt Schutzmaßnahmen für verschiedene Geckoarten in Vietnam und Tansania umgesetzt. Zusätzlich werden im Laufe des Jahres weitere Spenden gesammelt.

In mehreren Regionen Vietnams werden damit neue Erhaltungszuchtstationen errichtet oder erweitert. Ausrüstungsgegenstände und Transportmittel werden finanziert. In Tansania hingegen wird mit den Geldern ein neues Schutzgebiet ausgewiesen und aufgebaut, um den Lebensraum der Himmelblauen Zwergtaggeckos zu vergrößern und die voneinander getrennten Geckopopulationen wieder zusammenzubringen. Damit die lokalen Bevölkerungen den Arterhalt der Geckos unterstützt, sollen auch sie von den Schutzprojekten profitieren, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Projekte bieten Arbeitsplätze und fördern Initiativen, um den Menschen vor Ort eine Versorgung mit Lebensmitteln zu verbessern.