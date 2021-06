Die Agentur für Arbeit mit Sitz in Queichheim zieht eine positive Bilanz zum Ende des ersten Halbjahres. Laut den Daten der Agentur waren im Juni 11.917 Personen arbeitslos gemeldet – deutlich weniger als zuvor.

Wie die Agentur mitteilt, waren im Juni 463 Menschen oder 3,7 Prozent weniger als im Vormonat und 1559 Personen oder 11,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat arbeitslos gemeldet. Mit 4,5 Prozent liegt die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte unter dem Mai-Wert dieses Jahres. Noch deutlicher sei mit 0,6 Prozentpunkten der Rückgang gegenüber Juni 2020.

„Von der seit März anhaltenden Erholung am Arbeitsmarkt profitieren alle Personengruppen, wenn auch in unterschiedlichem Maß“ sagt Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. Insbesondere jüngere Arbeitslose unter 25 Jahre hätten gute Chancen am Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote für die jüngere Generation beträgt 4,1 Prozent und liegt damit um 1,4 Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau von Juni 2020.

Mehr Langzeitarbeitslose

Aber: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen habe während der Corona-Pandemie vor allem in den letzten Monaten stark zugenommen. Mehr als ein Drittel aller Arbeitslosen im Bezirk der Arbeitsagentur ist seit einem Jahr oder länger ohne Beschäftigung. Mit 4381 Langzeitarbeitslosen ist deren Zahl im Vergleich zum Mai leicht zurückgegangen, im Vergleich zum Vorjahreslevel ist dies hingegen eine Steigerung um 1031 Personen oder 30,8 Prozent.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften nahm im Juni gegenüber dem Mai leicht ab. Die Unternehmen meldeten 780 Stellen – das sind 38 weniger als im Mai. Bezogen auf das erste Halbjahr hingegen zieht die Agentur eine positive Bilanz: Der Bestand an zu vermittelnden Arbeitsstellen habe mit 4041 wieder das Niveau der Jahre vor Corona erreicht, heißt es in der Mitteilung.

Die Lage in Stadt und Kreis

In der Stadt Landau waren im Juni 1500 Menschen arbeitslos. Das waren 44 oder 2,8 Prozent weniger als im Mai und 167 (zehn Prozent) weniger als im Juni 2020. Die Arbeitslosenquote ist damit gegenüber dem Vormonat von 5,8 Prozent auf 5,6 Prozent gesunken. Im Juni 2020 lag sie bei 6,3 Prozent.

Im Landkreis Südliche Weinstraße waren im Juni 2594 Personen arbeitslos – 84 oder 3,1 Prozent weniger als im Mai und 274 (9,6 Prozent) weniger als im Juni 2020. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat von 4,3 Prozent auf 4,2 Prozent gesunken. Im Juni 2020 lag sie bei 4,6 Prozent.