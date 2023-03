Moderne Technik könnte dabei helfen, eine Unfallflucht im Landauer Stadtdorf Nußdorf aufzuklären. Wie die Polizei mitteilt, informierte eine Kollisions-Warn-App am Montag einen 56-Jährigen, dass sein in der Geißelgasse abgestelltes graues Mercedes Kompakt-SUV beschädigt wurde. Dank entsprechender Technikausstattung am Fahrzeug konnte der Unfallzeitpunkt auf exakt 18.36 Uhr festgelegt werden. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.