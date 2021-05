Menschen schreiben Hassmails, basteln Galgen und drohen mit Tötung: 2021 gaben in einer Forsa-Umfrage 57 Prozent der Bürgermeister an, dass sie Beleidigungen, Bedrohungen oder tätlichen Angriffen ausgesetzt sind. Um Kommunalpolitiker zu unterstützen, eröffnete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Internetportal „Stark im Amt“ – eine Initiative der Körber-Stiftung und der kommunalen Spitzenverbände. Auch der Landauer Filmemacher Paul Schwarz möchte mit seinem Film „Angriffe auf die Kommunalpolitik. Hass und Gewalt entgegentreten“ auf die wachsende Gefahr aufmerksam machen. Sein Beitrag ist auf der Video-Plattform Youtube zu sehen und entstand im März in Zwickau, wohin der Bundespräsident unter anderem Kommunalpolitiker, Präventionsexperten und Vertreter der Zivilgesellschaft zu einem Gespräch eingeladen hatte.