Sie kennen jemanden, der mit mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus war? Schimpfen Sie ihn einfach aus, weil alle anderen 95 Prozent der Infizierten doch nur moderate Syptome entwickeln. Er hätte sich halt zusammenreißen sollen ...

Sie kennen jemanden, der einen lieben Menschen durch einen Autounfall verloren hat? Trösten Sie ihn einfach mit den Worten: Das ist auch nicht schlimmer als Corona! Oder Sie kennen jemanden, der einen lieben Menschen durch Corona verloren hat? Nehmen Sie ihn in die Arme und sagen sie die warme Worten: Ist doch auch nicht schlimmer als die Grippe!

Sie finden uns ein wenig herzlos? Nicht doch, wir geben ziemlich exakt die Botschaft wieder, die Coronaleugner Bodo Schiffmann aus Sinsheim, ein Mediziner, massenhaft mit Flugblättern unters Volk bringen lässt. Für diese frohe Botschaft haben sich auch in Landau gerade wieder begeisterte Austräger gefunden. Sie taucht in diversen Briefkästen in der Stadt auf. Schiffmann hat nach Medienrecherchen drei Todesfälle wegen Maskentragens bei Kindern erfunden. Auch eine 13-Jährige, die Anfang September in einem Schulbus in Büchelberg zusammengebrochen und gestorben ist, sei „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ wegen der Maske erstickt.

Übrigens: Der selbst ernannte Corona-Experte Schiffmann betreibt eine Schwindelambulanz. Da kann man schon mal ein bisschen wirr im Kopf werden.