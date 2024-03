Die Polizei hat am Sonntag vor Ende des Nachtfahrverbots um 22 Uhr sechs Lkw-Fahrer an der Raststätte Pfälzer Weinstraße an der Weiterfahrt gehindert. Wie die Beamten mitteilen, hatten die Fahrer zwischen 1,06 und 2,6 Promille Atemalkohol. Ihre Fahrzeugschlüssel sowie die Ladepapiere wurden einbehalten. Kontrolliert wurden 26 Fahrer.