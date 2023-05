Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es muss piepsen, damit der Feuerwehrmann weiß: Es brennt. Ein Keller wurde überflutet. Es gab einen Unfall. Bisher quäkt es meist analog aus dem Gerät. Die Einführung der landesweiten digitalen Alarmierung ist langwieriger und teurer als gedacht.

Was stille Alarmierung genannt wird, weil keine Sirene den ganzen Ort weckt, ist für den Feuerwehrmann ganz und gar nicht still. Es piepst und tönt – meist am Gürtel, wo