Eine Leichtverletzte gab es bei einem Unfall am Samstag gegen 18 Uhr auf der B272 in Höhe Hochstadt. Laut Polizei war ein 57-Jähriger mit seinem BMW in Richtung Germersheim unterwegs. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste er abbremsen. Dies erkannte eine hinter ihm fahrende 19-jährige Skoda-Fahrerin zu spät, da sie kurz durch ihren zweijährigen Neffen abgelenkt war. Beim Aufprall löste der Airbag aus. Dadurch erlitt die junge Frau Prellungen an beiden Oberarmen. Sie wurde zur weiteren medizinischen Abklärung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Kleinkind und der BMW-Fahrer wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 14.000 Euro. Im Rückstau kam es zu einem Folgeunfall, als eine 70-Jährige auf den Wagen eines 45-Jährigen auffuhr. Verletzt wurde niemand, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 9000 Euro. Airbags können auch zu schweren Verletzungen führen. Wenn sich der Airbag nicht deaktivieren lässt, dürfen keine rückwärtsgewandte Kindersitze (Kind blickt nach hinten) benutzt werden.