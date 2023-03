Mit der Eröffnung des dritten DM-Marktes in Landau am Samstag in der Marktstraße 29 sind acht neue Arbeitsplätze entstanden. Filialleiterin ist Martina Stieber. Wie das Unternehmen mitteilt, bietet das zwölfköpfige Team, darunter ein Lehrling, den Kunden im ehemaligen Kik-Markt auf einer Verkaufsfläche von 630 Quadratmetern ein Sortiment mit mehr als 12.500 Produkten an. Wie es weiter heißt, steht auch ein Wickeltisch mit kostenfreien Windeln und Feuchttüchern zur Verfügung. Der DM-Markt wird auch zwei Selbstbedienungskassen haben. Anlässlich der Eröffnung gibt es bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 26. März täglich Aktionen.