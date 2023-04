Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neben Badestuben, die schon im Mittelalter bezeugt sind, gab es in Landau auch schon mehrere Vorläufer des heutigen Freibads, mal in der Queich, mal im Albersweilerer Kanal. Eine wichtige Aufgabe in der Garnisonsstadt Landau war es, Soldaten das Schwimmen beizubringen.

Bereits 1828 gab es in Landau ein Bad. Doch das hatte wenig gemeinsam mit den heutigen Freibädern. Es war nur der Garnison zugänglich und diente als Schwimmschule für die Soldaten, nicht als