Eine schockierende Szene hat sich am Mittwochnachmittag an einem Supermarkt in Landau abgespielt. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 80-Jährige gerade mit ihrem Auto vom Parkplatz wegfahren, als ein Mann plötzlich die Beifahrertür öffnete. Er setzt sich neben sie, bedrohte sie mit einem Messer und forderte sie auf, ihm Bargeld zu geben. Nachdem die Seniorin ihm tatsächlich einen niedrigen dreistelligen Betrag gegeben hatte, flüchtete der Räuber. Mutmaßlich kam er allerdings nicht besonders weit. Denn am Hauptbahnhof entdeckte die Polizei kurz darauf schon einen 41-Jährigen, der auf die Täterbeschreibung passte. Bei der Kontrolle verstrickte er sich in Widersprüche und wurde schließlich festgenommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten. Hinzu kommt noch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, denn er hatte bei seiner Festnahme auch eine geringe Menge Amphetamin bei sich.