Ein 66-Jähriger ist nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend auf der Landstraße bei Ilbesheim zunächst geflüchtet, hat sich aber am Morgen danach der Polizei gestellt. Er gab der Polizei an, dass er das Ausmaß des Schadens erst verspätet festgestellt habe. Was war passiert? Der Mann war in Richtung Eschbach unterwegs, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Audi von der Fahrbahn abkam und über eine Verkehrsinsel fuhr. So berichtet es die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Der 66-Jährige erklärte, er sei für einen Augenblick unachtsam gewesen. Bei dem Unfall wurde ein Verkehrszeichen aus seiner Verankerung gerissen. Das Fahrzeug wurde im Bereich der Front, der Beifahrerseite sowie am rechten Radkasten stark beschädigt. Zwei Augenzeugen hatten den Vorfall beobachtet und diesen bereits der Polizei gemeldet. Der Mann muss sich nun wegen des Verkehrsunfalls mit anschließender Flucht verantworten.