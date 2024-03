Ein Bewaffneter hat am Sonntag gegen 22.45 Uhr versucht, die Tankstelle in der Zweibrücker Straße in Annweiler zu überfallen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der mutmaßliche Täter mit einem silbernen/grauen Mercedes auf das Tankstellengelände. Sein Versuch, in die Tankstelle zu gelangen, scheiterte an der verschlossenen Tür. Der bewaffnete Täter trug eine Sturmhaube, schildert der zu diesem Zeitpunkt noch in der Tankstelle anwesende Mitarbeiter. Der Mann sei daraufhin zurück zu seinem Auto gelaufen und Richtung Ortsmitte geflohen. Hinweise an die Polizei per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06341 2870.