Am Freitag zwischen 11.10 Uhr und 11.30 Uhr ist ein Fiat Panda auf dem Parkplatz des Medizinischen Versorgungszentrums in der Max-Planck-Straße in Landau beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei soll eine ältere Frau mit einem weißen PKW den Panda beim Ausparken berührt haben. Die Schadenshöhe wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die mutmaßliche Verursacherin fuhr davon. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.