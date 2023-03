Eventuell müssen sowohl die Basketballer der TS Germersheim als auch die des BBV Landau aus der Rheinhessen-Pfalz-Liga absteigen.

Die Basketballer der TS Germersheim spielen in der Rheinhessen-Pfalz-Liga gerne gegen den BBV Landau. Marvin Ogidi (18 Punkte), Johann Rollhäuser (16), Kaan Ayaz (14) und Kristian Bohrmann (11) trafen am häufigsten beim 73:61-Heimsieg. Das Hinspiel hatten sie mit 74:62 gewonnen. Das dritte Viertel ging mit 23:13 an die Heimmannschaft, es war die Entscheidung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass beide Mannschaften, die den neunten und zehnten Platz einnehmen, absteigen müssen. Emil Schaab (13), Alexander Geiger (9), Moritz Steimer (9) und Lukas Piskon (8) waren die erfolgreichsten Landauer Spieler. George Seidel verwandelte jeden von sieben Freiwürfen. Im Bild (von links) Marvin Ogidi, Alexander Geiger, Kaan Ayaz und Moritz Steimer.