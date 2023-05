Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trauen Sie sich zu, aus dem Stand ein Fußballspiel von Männern zu leiten? Leonie Lösch ist 15 und hat es gewagt. Eigentlich wollte sie sich das Spiel in Sondernheim nur ansehen. Die Lingenfelderin kickt in der U17-Bundesliga, spielt und singt in einer Band.

Die 15-jährige Leonie Lösch wollte eigentlich nur zusehen und ihren Vater Norman unterstützen, der die Sondernheimer coacht. Doch der eingeteilte Unparteiische war auch eine Viertelstunde