Seit 2007 spielt der frühere Oberligist SV Viktoria Herxheim in der Landesliga. Nun scheint die Rückkehr in die Verbandsliga zu gelingen. Am 25. Februar steigt der souveräne Spitzenreiter wieder ein. Stimmen zu einer außergewöhnlichen Serie.

Die Werte „Reife, Konstanz und Dominanz“ stehen in großen Lettern auf einem Plakat, das in der Kabine des Fußball-Landesliga- Spitzenreiters Viktoria Herxheim dem jüngsten