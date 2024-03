Dennis Schober vom ASV Landau ist einer von vier Südpfälzern, die sich bei den 20. deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Masters in Dortmund die Krone aufsetzten.

Nach dem Freilufttitel im vorigen Jahr sicherte sich Schober mit 5,00 Metern nun auch den Hallentitel M35. Drei Stunden Wartezeit musste der Landauer in Kauf nehmen, bevor er seinen ersten Wettkampfsprung machen konnte. Weil er sich aus dem Innenraum entfernte, musste er sich die Gelbe Karte zeigen lassen. Bei 4,70 Metern stieg Schober in den Wettbewerb ein. Die Siegeshöhe sprang er im ersten Versuch. Die Europameisterschaft in Torun (17. bis 23. März) kann für den Stabhochspringer kommen.

Klein Schnellster

Mit der schnellsten Vorlaufzeit trat Peter Klein vom LCO Edenkoben in der Altersklasse M65 über die 800 Meter an. Der in der Jahresbestenliste Führende war in 2:29,30 Minuten erfolgreich. Auf den Plätzen: Christian Stoll vom TV Waldstraße Wiesbaden (2:33,75) und Michael Bruns vom ATS Buntentor Bremen (2:34,07). Stoll gewann den 1500-Meter-Lauf.

Im Hochsprung der Altersklasse M40 wurden zwei erste Medaillen vergeben, da Thomas Kriese vom TV Rheinzabern und Thomas Wagner vom SV Halle 1,72 Meter übersprangen und die gleiche Anzahl an Fehlversuchen hatten.

Gleich in seinem ersten Versuch im Kugelstoßen M55 gelang Stephan Andres vom TV Nußdorf mit 14,13 Metern sein bestes Resultat. Das war der Sieg vor Thomas Schroers (VfL Repelen/13,69 Meter) und Olaf Will (LC Kronshagen/13,15 Meter). Nach seiner Hüftoperation im vergangenen Jahr will Andres versuchen, sich für die Senioren-Weltmeisterschaften im August in Göteborg zu qualifizieren.