Die Handballer des TV Offenbach verabschieden sich vor 220 Zuschauern mit einem 30:27 (14:13)-Heimsieg über die HF Illtal in die Weihnachtspause. Die Gastgeber taten sich gegen die aggressive Gästeabwehr schwer, scheiterten mehrmals frei am Torwart und lagen nach 14 Minuten mit 4:7 hinten. Erst nach 25 Minuten ging der TVO durch Niklas Klein mit 11:10 in Führung. Der Linkshänder lief in der zweiten Hälfte zu großer Form auf, traf aus allen Lagen und erzielte 10/4 Tore. Zwar konnten die Gäste bis zum 18:18 noch mehrmals ausgleichen, litten aber zunehmend unter der kurzen Deckung ihres besten Torschützen Max Mees. TVO-Trainer Tobias Job war sichtlich stolz: „Ich muss den Hut ziehen vor meiner Mannschaft. Wir haben den Kampf angenommen und in der hektischen Phase kühlen Kopf bewahrt. Eine so intensive Partie zu gewinnen, wird uns einen dicken Schub für die Rückrunde geben.“ Der TVO rückte in der Oberliga auf den sechsten Platz vor.