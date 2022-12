Nach drei Siegen in Folge trifft der TV Offenbach am Sonntag um 18 Uhr in seinem letzten Spiel des Sportjahres 2022 auf die HF Illtal. Sie kommen als Tabellenzehnte der Handball-Oberliga in die Queichtalhalle, haben 10:14 Punkte.

In ihren zwei Spielen im Dezember sind die Saarländer ungeschlagen, gewannen 30:21 in Saulheim und zu Hause mit 28:22 gegen die HSG Nahe-Glan. Im Januar dieses Jahres kamen sie beim jüngsten Auftritt in der Hölle Süd gegen starkes Offenbacher Konterspiel mit 24:35 unter die Räder. Felix Kunz traf damals zehnmal. Er und Linkshänder Maximilian Daum werden TVO-Trainer Tobias Job morgen allerdings nicht zur Verfügung stehen. Der zuletzt krank fehlende Torwart Felix Müller erholt sich noch, Julian Schwarzweller rückt für ihn nach.

„Wieder ein unangenehmer Gegner, der eine ähnliche Abwehr spielt wie die VTZ Saarpfalz“, warnt Coach Job. Gegen die Zweibrücker mühte sich der TVO im Positionsangriff mit der offensiven 6-0-Abwehr der Gäste. Illtal spiele es ähnlich, auch gerne in einer noch offensiveren 3-2-1-Formation. „Ich hoffe, wir haben vom Wochenende gelernt“, sagt Job. Ein „Plan B“ wurde eingeübt, im Videostudium explizit noch mal auf Szenen hingewiesen.

Wie es im Januar weitergeht

Der Vorjahresfünfte HF Illtal tritt nach dem emotionalen Abschied von Christoph Holz personell verändert auf. Bester Werfer ist mit großem Abstand weiterhin Max Mees (75/10) vor Till Pankuweit (37), Florian Westrich (31/24) und Tim Groß (28). Job: „Sie haben in Saulheim gezeigt, zu was sie fähig sind, auch wenn der Abgang von Holz eine Lücke gerissen hat.“

Nach dem Illtal-Spiel geht es in die Weihnachtspause. Nächster Termin: am 14. Januar auswärts in Vallendar, dem Tabellenvierten. Die SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam/Kuhardt, die heute um 18.30 Uhr beim Spitzenreiter TV Homburg antritt, hat am 7. Januar in Bellheim das Nachholspiel gegen die Illtaler, bevor dann am 14. Januar die SF Budenheim zu Gast in Kuhardt sind. Homburg kündigt die Partie gegen den Südpfalz-Tiger als das Spitzenspiel zum Jahresabschluss an. Die Saarländer haben noch kein Spiel verloren.