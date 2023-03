Mit 43:1 Punkten steht der TV Homburg ganz oben in der Handball-Oberliga. Kann der TV Offenbach ihn am Sonntag, 18 Uhr, im Heimspiel besiegen?

Der TVO hat sein zweites Spiel gegen eine der beiden Topmannschaften der Liga in Serie. In Budenheim gab es die achte Saisonniederlage. „Wir hatten in der ersten Hälfte null Zugriff“, so TVO-Coach Tobias Job nach der 29:31 (12:20)-Niederlage. Im zweiten Durchgang habe man „gewisse Sachen“ besser gemacht. „Dafür, dass wir so viele Ausfälle kompensieren mussten, war das okay.“

Der Gegner bietet in der Breite einen Kader, den es so wohl kein zweites Mal in der Oberliga gibt. Exbundesliga- und -Nationalspieler Yves Kunkel führt das Offensiv-Ranking der Liga an: 734-mal trafen die Homburger ins Schwarze, 174 Treffer in 22 Spielen, darunter 76 verwandelte Siebenmeter, gehen auf Kunkels Konto.

Die entscheidenden Tore werfe weiterhin Kunkel. Sich aber nur auf den als Mittelmann agierenden Profi zu fokussieren, böte Räume für die wurfgewaltigen Halbspieler, warnt Job. „Es wäre verrückt, wenn sie bei diesem Kader keine Ausnahmerolle in der Liga einnehmen würden.“ Seine Vorgabe an seine Mannschaft: zwei ordentliche Hälften gegen einen Topgegner spielen.

Die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam tritt am Sonntag um 17 Uhr beim Tabellen-13. HSG Worms an.