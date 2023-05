Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Roschbacher Team Möbel Ehrmann will beim Großen Preis der ITK-Engineering in Kuhardt an die Erfolge aus der jüngeren Vergangenheit anknüpfen und versuchen, dem RSC Kempten die Stirn zu bieten. Die Strecke hat sich im Vergleich zum Vorjahr etwas geändert. Jugend- und Schüler-Rennen gibt es nicht.

Zweiter Platz in Kirrlach, Sieg in Offenbach, dritter Rang in Keltern. Die vergangenen drei Elite-Amateur-Rennen liefen wie nach Maß für Joshua Asel vom Roschbacher Team Möbel