Weil ein TVB-Fan auf der Tribüne bewusstlos zusammenbricht, tritt die Erfolgsstory des TV Bad Bergzabern für Minuten in den Hintergrund. Es geht gut aus, die Party geht weiter beim Finale um den Landespokal. Die Spieler müssen erst eine Nacht darüber schlafen, um zu begreifen, was sie in dieser Saison erreicht haben.

Für die einen war es wie im Märchen aus Tausendundeiner Nacht, für die anderen eine dieser besonderen Geschichten, die der Sport immer wieder schreibt. Statt mit dem „sicher