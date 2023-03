Christian Job brachte am Sonntagabend kaum einen Ton heraus. Der Trainer des Handball-Oberligisten SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam verpasste wegen einer schweren Erkältung das Heimspiel seiner Mannschaft gegen die VTZ Saarpfalz – und war zu Hause am Ticker stolz auf sie, obwohl sie mit 20:23 (7:14) verloren hatte. Personelle Ausfälle waren gegen die Zweibrücker, die um den Klassenverbleib kämpfen, nicht zu retuschieren. Nach dem 6:6 geriet die SG klar in Rückstand, aber sie kämpfte. Nils Scherthan, einer der Ersatzspieler, warf das 12:14 (36.), Arne Schäfer mit seinem siebten von neun Toren das 14:15. Nach dem 15:19 holte die SG wieder auf: 18:20 Matthias Scheick (55.), 19:21 Jan Gerbershagen (57.). Zu mehr reichte es nicht.

Der TV Offenbach nahm einen Punkt aus Bingen mit. Für die Gastgeber war das 38:38 (17:20) glücklich. Sie lagen 11:15 hinten, nach dem 18:20 mit 22:26, nach dem 28:30 mit einem oder zwei Toren. Das 37:35 für den TVO erzielte Niklas Klein mit seinem 16. Treffer. Auch Offenbach konnte nicht seine stärkste Mannschaft stellen.