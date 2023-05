Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spielvorbereitung in der Kabine, in der sich Italiens Rekordnationalspieler und Weltmeister Gianluigi Buffon umzieht? In dem Stadion Erfolge feiern, in dem 1999 Dino Baggio und Gianfranco Zola mit dem AC Parma gegen Juventus Turin den Uefa-Cup gewannen? Die E-Junioren des SV Mörlheim können davon erzählen.

Sie sind als Sensationssieger aus Parma zurückgekommen. 18 Mannschaften nahmen am Turnier des aktuellen Zweitligisten teil, der seit 2015 Parma Calcio heißt. Neben dem maltesischen Hauptstadtclub