Der 54-jährige Ralf Jäger ist neuer Obmann der Fußball-Schiedsrichtervereinigung Südpfalz. Der Rheinzaberner wurde in Barbelroth ohne Gegenstimme von den 136 Wahlberechtigten gewählt. Er tritt die Nachfolge des Wörthers Maximilian Sitter (71) an, der nach 16 Amtsjahren nicht mehr kandidierte. Stellvertreter bleibt der Edenkobener Leonhard Gospodarczyk (FSV Freimersheim). Der 74-Jährige setzte sich in geheimer Abstimmung gegen Marco Hirsch (47, Germania Winden) mit 69:59 Stimmen durch. Der dritte Bewerber Sascha Glas (SV Büchelberg) kam auf fünf Stimmen. Zu ihrem neuen Lehrwart wählten die Referees Felix Zirbel (SV Nahbollenbach), der das Amt von Stefan Kopf (TuS Knittelsheim) übernimmt. Andreas Gottwald bleibt im Trio der Beisitzer. Seit der vorherigen Wahl hat sich die Zahl der Unparteiischen von 178 auf 212 erhöht, darunter sind 13 Frauen und Mädchen. Am Kreistag nahmen auch die beiden Profischiedsrichter Timo Gerach (FV Queichheim) und Nicolas Winter (SV Hagenbach) sowie SWFV-Vizepräsident Jürgen Veth (Offenbach) teil.