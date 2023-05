Auf den letzten Drücker wurde der FC Bellheim in der Fußball-A-Klasse Südpfalz entthront. Wie verkraftet Vereinschef Thomas Hofmann das?

Herr Hofmann, waren Bellheimer dabei, als der TuS Schaidt Ihrer Mannschaft mit dem Sieg in Rheinzabern die Meisterschaft vor der Nase weggeschnappt hat?

Ja, das Trainerteam, etliche Spieler und Fans waren in Rheinzabern. Ich möchte nicht versäumen, dem TuS Schaidt zur Meisterschaft zu gratulieren. Die Enttäuschung ist sehr groß. Ich spüre eine gewisse Leere. Man hat die ganze Saison hart gekämpft und eigentlich alles für den großen Moment getan. Es hat nicht sein sollen. Wir gehen nun dennoch positiv in die beiden Relegationsspiele, wohlwissend, dass uns sehr starke Mannschaften wie Deidesheim dort erwarten.

Wie ist die Stimmung, was passiert mit den gedruckten Meister-Trikots?

Die Stimmung wandelt sich gerade von Enttäuschung in eine Jetzt-erst-recht-Einstellung. Trainer Steffen Hess wird die Jungs auf die Relegation einstellen und wir werden noch mal alles geben, um dort erfolgreich zu sein. Dass man T-Shirts vorbereitet für den großen Moment, das ist klar, aber ich darf versichern, dass diese immer noch bereit liegen. Ob da jetzt Meister oder Vizemeister draufsteht, das spielt keine Rolle. Der Aufstieg ist das große Ziel.

Hat die Mannschaft nach dieser Enttäuschung genug Power und Psyche?

Die Mannschaft ist körperlich in einem guten Zustand. Ob die vielen jungen Spieler, die solch eine Situation das erste Mal erleben, ihren Kopf freibekommen, das muss man sehen. Hier ist das Trainerteam, aber auch das komplette Umfeld gefordert.