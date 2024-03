Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Kuchen wirkt immer“, behauptet Markus Bayer, einer der Initiatoren und Standortleiter des Landauer Parkrun. Im Gespräch mit Thomas Cattarius kommen witzige Zufälle, Tiefpunkte und neue Ideen zusammen. 29 Läufe für jedermann hat die Community, die sich jeden Samstag trifft, hinter sich.

Herr Bayer, der 29. Ebenberg Parkrun ist Geschichte. Seit September treffen sich jeden Samstag Menschen in Landau am Energie-Südwest-Aussichtsturm auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände und bewegen sich auf zwei Runden fünf Kilometer. Sie haben das sechsmonatige Bestehen mit der gerade ausgeschiedenen Landauer Gleichstellungsbeauftragten Evi Julier und sogar Parkrun-Touristen aus Großbritannien gefeiert. Wie fühlt sich das an?

Unsere