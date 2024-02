Oleg Zernikels Formkurve geht nach oben. Beim Istaf Indoor in Düsseldorf überquerte der 28-jährige Stabhochspringer des ASV Landau am Sonntag 5,65 Meter, seine Jahresbestleistung. Bei 5,75 Metern lief er zweimal durch. „Wenn er das wieder geregelt kriegt, wird er auch diese Höhe springen“, teilte Trainer Jochen Wetter mit, der selbst mit Dennis Schober bei einem Sportfest in Dortmund weilt. Zernikel erreichte den dritten Platz. Piotr Lisek (Polen) gewann mit 5,75 Metern vor dem US-Amerikaner Sam Kendricks.