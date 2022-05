Die D1- und E1-Jugend des TV Offenbach sind Meister in der Handball-Pfalzliga. Seit Sommer 2021 trainieren die Kinder zusammen, erst in Kleingruppen im Freien und später mit vielen unterschiedlichen Corona-Vorgaben endlich wieder in der Halle. Trotz widriger Bedingungen verpassten sie kaum eine Trainingseinheit. Für die Älteren heißt es: Nach der Runde ist vor der Runde.

Im Mai stehen die Qualifikationsturniere an. In der C-, B- und A-Jugend geht es um den Einzug in die Oberligen Rheinland-Pfalz/Saar, in der D-Jugend um die Pfalzliga.

In der A-Jugend-Oberliga-Quali ist der TV Offenbach der einzige Südpfälzer Vertreter. Eine Sechsergruppe wird es geben, sollte die mHSG Friesenheim/Hochdorf die Qualifikation für die A-Jugend-Bundesliga verpassen. Bei der B-Jugend haben neben dem TVO die HSG Landau/Land und die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam gemeldet. Am 14. Mai hat der TVO Heimspiele. Am Sonntag wird dann in Dansenberg gespielt.

Heimrecht in der Bellheimer Spiegelbachhalle hat die C-Jugend der SG OBKZ in ihrer Oberliga-Quali. Los geht es schon an diesem Sonntag. Neben Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam haben Offenbach, der TV Wörth und vier weitere Teams gemeldet.

Für die Oberliga qualifizieren sich in der Regel jeweils zwei Teams aus der Pfalz. In der D-Jugend-Pfalzliga-Quali besteht die Südpfälzer Gruppe aus dem TVO, dem TV Kirrweiler, der SG OBKZ, der HSG Landau/Land und dem TV Wörth. Hier wird erst in Wörth und dann in Offenbach gespielt.

Ausgewählte Turniere

Zur B-Jugend-Oberliga: Samstag, 14. Mai, Queichtalhalle in Offenbach; mit TV Offenbach, HSG Landau/Land, HSG Dudenhofen/Schifferstadt, SG OBKZ, mHSG Friesenheim/Hochdorf und TuS KL-Dansenberg.

C-Jugend-Oberliga: Sonntag, 8. Mai, Spiegelbachhalle in Bellheim; mit TV Offenbach, HSG Dudenhofen/Schifferstadt, mHSG Friesenheim/Hochdorf, TuS KL-Dansenberg, TV Wörth, TuS Heiligenstein und SG OBKZ.

Weibliche C-Jugend: Sonntag, 8. Mai, in Wörth (Bienwaldhalle); mit TV Wörth, HSG Eckbachtal, HSG Dudenhofen/Schifferstadt.