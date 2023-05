Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die neue Zeitmessanlage ist da und funktioniert. Bezirksvorsitzender Paul Ludwig Schnorr hat das Projekt mit vielen Spenden verwirklichen können. Den ersten Einsatz hatte die Anlage bei den Bezirksmeisterschaften in Germersheim.

Die Nußdorfer Sprinter überzeugten. In der Klasse U18 dominierte Hendrik Lindemann in 11,36 Sekunden, er kam der Norm von 11,30 für die deutschen Meisterschaften in Rostock nahe. Sein Trainingspartner