Pius Klempel vom SSC Landau hat bei den Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften in Erlangen zwei fünfte Plätze erreicht. Der 13-Jährige schwamm 50 Meter Freistil in 28,6 Sekunden und 100 Meter Freistil in 1:03,50 Minuten. Damit sei Klempel eine Woche nach der Qualifikation in Kleinostheim auf Bestzeitniveau gewesen, teilte SSC-Trainer Hendrik Pfaff mit. Am Freitag hin, am Sonntag zurück, das sei schon ein Aufwand für 90 Sekunden, „aber das ist es wert“. Klempel kann bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften (23. bis 17 Mai in Berlin) starten.