Am Samstag beginnen um 11 Uhr die Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften der Aktiven bis zur Altersklasse U14 im Stadion in Germersheim. Über 200 Athleten aus 15 Vereinen messen sich. Drei Athleten sind im Neunkampf unterwegs.

Drei Nachwuchsmehrkämpfer des Bezirks treten derweil im Neunkampf in Gelnhausen an. 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, Hürdenlauf, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und der 1000-Meter-Lauf stehen für sie an zwei Wettkampftagen in Gelnhausen im Programm. Um sich für die deutschen Meisterschaften im September in Hannover zu qualifizieren, müsste Jacques Labroue (TV Nußdorf) in der M15 4800 Punkte erzielen. Sein jüngerer Teamkollege Anton Seitz und Philip Kreusch (ASV Landau) benötigen 4275 Punkte.