Die Rennsaison in der Südpfalz eröffnet am 17. März das Frühjahrskriterium des RC Silber-Pils Bellheim. Noch stehen nicht alle Termine. Der RV Hatzenbühl bietet bei seinem Renntag am 30. Juni gleich zwei Neuerungen.

Fast alle, die im vergangenen Jahr Radrennen veranstaltet haben, bieten auch dieses Jahr Straßenrennen an. Manche ändern aus unterschiedlichen Gründen ihren Termin. Los geht’s