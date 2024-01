Anlaufgeschwindigkeit gut, Handling mit dem Fünf-Meter-Stab gut – das Ergebnis fiel jedoch mager aus. Stabhochspringer Oleg Zernikel vom ASV Landau blieb bei der Saisoneröffnung in Leverkusen ohne gültigen Versuch. „Es stimmt alles. Er muss nur Vertrauen haben in den nächsten Wettkampf, das hat er“, berichtete ein optimistischer Trainer Jochen Wetter. Laut Veranstalter gehören beim Meeting am Samstag in Dortmund Torben Blech, Raphael Holzdeppe, der Norweger Lillefosse und der Grieche Karalís zu den Konkurrenten. Dennis Schober vom ASV, sehr aufgeregt, flog in Leverkusen über 4,85 Meter. Der Ukrainer Illia Kravchenko gewann mit 5,40 Metern.